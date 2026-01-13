Value City Furniture, American Signature Furniture to close all remaining stores

The remaining Value City Furniture and American Signature Furniture stores will be closing their doors.
A bankruptcy court has approved Going Out of Business sales at the remaining 89 locations nationwide as part of American Signature Inc.’s Chapter 11 bankruptcy proceedings, according to a news release.
ASI is based in Ohio and has been around for almost 80 years.
The sales have already started with discounts of up to 50%. Some stores in Tennessee and North Carolina were already in the process of closing and will have deeper discounts over the next few weeks until they shut down, the company said.
Here are the locations that are closing:
Delaware
- American Signature Furniture, Bear
Florida
- American Signature Furniture, Altamonte Springs
- American Signature Furniture, Brandon
- American Signature Furniture, Fort Myers
- American Signature Furniture, Jacksonville
- American Signature Furniture, Argyle Village
- American Signature Furniture, Orlando (West Colonial Drive)
- American Signature Furniture, Orlando (Sand Lake Road)
- American Signature Furniture, Tampa
- American Signature Furniture, University Park
Illinois
- Value City Furniture, Aurora
- Value City Furniture, Burbank
- Value City Furniture, Calumet City
- Value City Furniture, Chicago
- Value City Furniture, Downers Grove
- Value City Furniture, Fairview Heights
- Value City Furniture, Joliet
- Value City Furniture, Northlake
- Value City Furniture, Orland Park
- Value City Furniture, Schaumburg
Indiana
- Value City Furniture, Indiana
- Value City Furniture, Ft Wayne
- Value City Furniture, Greenwood
- Value City Furniture, Indianapolis
- Value City Furniture, Merrillville
- Value City Furniture, Plainfield
Kentucky
- Value City Furniture, Florence
- Value City Furniture, Lexington (Nicholasville Road)
- Value City Furniture, Lexington (Sir Barton Way)
- Value City Furniture, Louisville (Preston Highway)
- Value City Furniture, Louisville (Shelbyville Road)
Maryland
- Value City Furniture, Baltimore
- Value City Furniture, Bel Air
- Value City Furniture, Frederick
- Value City Furniture, Glen Burnie
- Value City Furniture, Hagerstown
- Value City Furniture, New Carrolltown
- Value City Furniture, Waldorf
- Value City Furniture, White Marsh
Michigan
- Value City Furniture, Canton
- Value City Furniture, Flint
- Value City Furniture, Kentwood
- Value City Furniture, Saginaw
- Value City Furniture, Sterling Heights
- Value City Furniture, Taylor
- Value City Furniture, Traverse City
- Value City Furniture, Utica
- Value City Furniture, Westland
Missouri
- Value City Furniture, Ballwin
- Value City Furniture, St. Ann
- Value City Furniture, St. Peters
North Carolina
- Value City Furniture, Charlotte (Sardis Road North)
- Value City Furniture, Charlotte (South Boulevard)
- Value City Furniture, Charlotte (N. University City Boulevard)
New York
- Value City Furniture, Greece
- Value City Furniture, Henrietta
Ohio
- Value City Furniture, Columbus (East Main Street)
- Value City Furniture, Columbus (W. Broad Street)
- Value City Furniture, Columbus (West Dublin Grainville Road)
- Value City Furniture, Columbus (Gemini Place)
- Value City Furniture, Columbus (Easton Market)
- Value City Furniture, Cuyahoga Falls
- Value City Furniture, Holland
- Value City Furniture, Mentor
- Value City Furniture, North Olmsted
- Value City Furniture, Sandusky
- Value City Furniture, Springdale
- Value City Furniture, St. Clairsville
- Value City Furniture, Toledo
- Value City Furniture, Warrensville Heights
Pennsylvania
- Value City Furniture, Cranberry Township
- Value City Furniture, Harrisburg
- Value City Furniture, Monroeville
- Value City Furniture, Pittsburgh (Clairton Boulevard)
- Value City Furniture, Pittsburgh (Park Manor Boulevard)
South Carolina
- Value City Furniture, Columbia (Forum Drive)
- Value City Furniture, Columbia (Columbiana Drive)
Tennessee
- American Signature Furniture, Clarksville
- American Signature Furniture, Franklin
- American Signature Furniture, Madison
- American Signature Furniture, Murfreesboro
Virginia
- Value City Furniture, Chesapeake (Greenbriar Parkway)
- Value City Furniture, Chesapeake, (Portsmouth Boulevard)
- Value City Furniture, Falls Church
- Value City Furniture, Fredericksburg
- Value City Furniture, Midlothian
- Value City Furniture, Virginia Beach
- Value City Furniture, Woodbridge
West Virginia
- Value City Furniture, Huntingdon
- Value City Furniture, Parkersburg
©2026 Cox Media Group