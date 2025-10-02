How much house does $500,000 buy you in Pensacola?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pensacola?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pensacola right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
11436 High Springs Rd, Pensacola, FL 32534
- Price: $498,000
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 4,369
- See 11436 High Springs Rd, Pensacola, FL 32534 on Redfin.com
320 Nowak Rd, Cantonment, FL 32533
- Price: $499,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,036
- See 320 Nowak Rd, Cantonment, FL 32533 on Redfin.com
2162 Las Vegas Trl, Navarre, FL 32566
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,684
- See 2162 Las Vegas Trl, Navarre, FL 32566 on Redfin.com
2719 Ashbury Ln, Cantonment, FL 32533
- Price: $498,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,394
- See 2719 Ashbury Ln, Cantonment, FL 32533 on Redfin.com
887 Legacy Oaks Dr, Pensacola, FL 32514
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,271
- See 887 Legacy Oaks Dr, Pensacola, FL 32514 on Redfin.com
1029 Steel Ct, Milton, FL 32583
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,800
- See 1029 Steel Ct, Milton, FL 32583 on Redfin.com
10050 Beulah Rd, Pensacola, FL 32526
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,749
- See 10050 Beulah Rd, Pensacola, FL 32526 on Redfin.com
5587 Mill Race Cir, Milton, FL 32571
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,497
- See 5587 Mill Race Cir, Milton, FL 32571 on Redfin.com
5111 Keystone Dr, Gulf Breeze, FL 32563
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,540
- See 5111 Keystone Dr, Gulf Breeze, FL 32563 on Redfin.com
7616 Burnside Loop, Pensacola, FL 32526
- Price: $498,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,332
- See 7616 Burnside Loop, Pensacola, FL 32526 on Redfin.com
6025 Happy Hollow Dr, Milton, FL 32570
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,151
- See 6025 Happy Hollow Dr, Milton, FL 32570 on Redfin.com
1047 Woodlore Cir, Gulf Breeze, FL 32563
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,312
- See 1047 Woodlore Cir, Gulf Breeze, FL 32563 on Redfin.com
3304 Secret Isle Way, Navarre, FL 32566
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,169
- See 3304 Secret Isle Way, Navarre, FL 32566 on Redfin.com
23 E Brainerd St, Pensacola, FL 32501
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,848
- See 23 E Brainerd St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com
3139 Live Oak St, Navarre, FL 32566
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 3139 Live Oak St, Navarre, FL 32566 on Redfin.com
5553 Ponte Verde Rd, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,475
- See 5553 Ponte Verde Rd, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
1750 N Reus St, Pensacola, FL 32501
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,084
- See 1750 N Reus St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com
1431 Lemhurst Rd, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,891
- See 1431 Lemhurst Rd, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
7272 Manatee St, Navarre, FL 32566
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,239
- See 7272 Manatee St, Navarre, FL 32566 on Redfin.com
8870 Farmhouse Ln, Milton, FL
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 8870 Farmhouse Ln, Milton, FL on Redfin.com
2882 Lewis Rd, Milton, FL 32570
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 2882 Lewis Rd, Milton, FL 32570 on Redfin.com
2810 Magnolia Ave, Pensacola, FL 32503
- Price: $499,800
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,756
- See 2810 Magnolia Ave, Pensacola, FL 32503 on Redfin.com
645 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,742
- See 645 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
612 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,739
- See 612 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
616 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,739
- See 616 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
16470 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,237
- See 16470 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
8522 Gulf Blvd, Navarre, FL 32566
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,294
- See 8522 Gulf Blvd, Navarre, FL 32566 on Redfin.com
217 W Jackson St, Pensacola, FL 32501
- Price: $499,899
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,600
- See 217 W Jackson St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com
14504 Salt Meadow Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,950
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,506
- See 14504 Salt Meadow Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
13753 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $498,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,128
- See 13753 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.