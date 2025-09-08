2025 MTV VMAs: Winners list

VIDEO OF THE YEAR
Ariana Grande – "brighter days ahead"
ARTIST OF THE YEAR
Lady Gaga
SONG OF THE YEAR
ROSÉ & Bruno Mars – "APT."
BEST NEW ARTIST
Alex Warren
BEST POP ARTIST
Sabrina Carpenter
MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR
KATSEYE – "Touch"
BEST COLLABORATION
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die with a Smile"
BEST POP
Ariana Grande – "brighter days ahead"
BEST HIP-HOP
Doechii – "Anxiety"
BEST R&B
Mariah Carey - "Type Dangerous"
BEST ALTERNATIVE
sombr – "back to friends"
BEST ROCK
Coldplay – "All My Love"
BEST AFROBEATS
Tyla – "PUSH 2 START"
BEST COUNTRY
Megan Moroney – "Am I Okay?"
BEST ALBUM
Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
BEST K-POP
LISA ft. Doja Cat & RAYE – "Born Again"
BEST LATIN
Shakira – "Soltera"
SONG OF SUMMER
Tate McRae - "Just Keep Watching"
BEST GROUP
BLACKPINK
BEST LONG FORM VIDEO
Ariana Grande – "brighter days ahead"
VIDEO FOR GOOD
Charli xcx – "Guess" featuring Billie Eilish
BEST DIRECTION
Lady Gaga – "Abracadabra"
BEST CINEMATOGRAPHY
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
BEST EDITING
Tate McRae – "Just Keep Watching"
BEST CHOREOGRAPHY
Doechii – "Anxiety"
BEST VISUAL EFFECTS
Sabrina Carpenter – "Manchild"
BEST ART DIRECTION
Lady Gaga – "Abracadabra"
MTV VIDEO VANGUARD AWARD
Mariah Carey
LATIN ICON AWARD
Ricky Martin
MTV VMA ROCK THE BELLS VISIONARY AWARD
Busta Rhymes
