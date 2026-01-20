Cities with the fastest-growing home prices in the Palm Bay metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#19. Indialantic, FL

- 1-year price change: -$33,797 (-5.4%)

- 5-year price change: +$158,061 (+36.3%)

- Typical home value: $593,816 (#2 most expensive city in metro)

#18. Melbourne Beach, FL

- 1-year price change: -$28,269 (-4.4%)

- 5-year price change: +$193,139 (+46.4%)

- Typical home value: $609,157 (#1 most expensive city in metro)

#17. Satellite Beach, FL

- 1-year price change: -$22,813 (-4.3%)

- 5-year price change: +$145,909 (+40.6%)

- Typical home value: $505,687 (#5 most expensive city in metro)

#16. Melbourne, FL

- 1-year price change: -$17,649 (-4.8%)

- 5-year price change: +$91,505 (+35.4%)

- Typical home value: $349,935 (#14 most expensive city in metro)

#15. Indian Harbour Beach, FL

- 1-year price change: -$17,237 (-3.7%)

- 5-year price change: +$121,387 (+37.4%)

- Typical home value: $445,602 (#7 most expensive city in metro)

#14. West Melbourne, FL

- 1-year price change: -$17,145 (-4.5%)

- 5-year price change: +$88,343 (+31.9%)

- Typical home value: $364,849 (#13 most expensive city in metro)

#13. Cape Canaveral, FL

- 1-year price change: -$15,698 (-4.8%)

- 5-year price change: +$69,298 (+28.5%)

- Typical home value: $312,641 (#15 most expensive city in metro)

#12. Cocoa Beach, FL

- 1-year price change: -$15,123 (-3.3%)

- 5-year price change: +$113,343 (+33.8%)

- Typical home value: $448,644 (#6 most expensive city in metro)

#11. Palm Bay, FL

- 1-year price change: -$15,119 (-4.8%)

- 5-year price change: +$79,052 (+36.1%)

- Typical home value: $298,236 (#16 most expensive city in metro)

#10. Titusville, FL

- 1-year price change: -$14,944 (-5.4%)

- 5-year price change: +$69,764 (+36.0%)

- Typical home value: $263,427 (#18 most expensive city in metro)

#9. Palm Shores, FL

- 1-year price change: -$14,748 (-3.2%)

- 5-year price change: +$126,059 (+40.3%)

- Typical home value: $439,217 (#8 most expensive city in metro)

#8. Micco, FL

- 1-year price change: -$14,548 (-6.5%)

- 5-year price change: +$39,478 (+23.2%)

- Typical home value: $209,968 (#19 most expensive city in metro)

#7. Cocoa, FL

- 1-year price change: -$13,129 (-4.3%)

- 5-year price change: +$76,942 (+36.3%)

- Typical home value: $289,139 (#17 most expensive city in metro)

#6. Merritt Island, FL

- 1-year price change: -$13,028 (-3.0%)

- 5-year price change: +$106,389 (+34.0%)

- Typical home value: $419,489 (#9 most expensive city in metro)

#5. Rockledge, FL

- 1-year price change: -$10,538 (-2.6%)

- 5-year price change: +$104,639 (+36.9%)

- Typical home value: $388,179 (#11 most expensive city in metro)

#4. Malabar, FL

- 1-year price change: -$10,477 (-2.0%)

- 5-year price change: +$156,752 (+43.1%)

- Typical home value: $520,150 (#3 most expensive city in metro)

#3. Mims, FL

- 1-year price change: -$9,702 (-2.5%)

- 5-year price change: +$109,920 (+40.6%)

- Typical home value: $380,979 (#12 most expensive city in metro)

#2. Grant-Valkaria, FL

- 1-year price change: -$8,633 (-1.7%)

- 5-year price change: +$158,749 (+45.4%)

- Typical home value: $508,749 (#4 most expensive city in metro)

#1. Melbourne Village, FL

- 1-year price change: -$7,316 (-1.8%)

- 5-year price change: +$121,849 (+43.2%)

- Typical home value: $404,167 (#10 most expensive city in metro)