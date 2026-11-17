Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Jacksonville Jaguars fantasy performances in the 2026 season through week 10 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#10. Quinn Ewers, November 1, 2026
- Stats: 8 Passing Yards, 0 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: JAX vs IND, 42-7 Win
- Fantasy points: 0.32
#9. Trevor Lawrence, September 20, 2026
- Stats: 189 Passing Yards, 0 Passing TDs, 1 Interceptions, 6 Rushing Yards
- Game: JAX vs DEN, 13-20 Loss
- Fantasy points: 6.16
#8. Trevor Lawrence, October 4, 2026
- Stats: 227 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: JAX vs CIN, 22-17 Win
- Fantasy points: 13.08
#7. Trevor Lawrence, November 5, 2026
- Stats: 242 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: JAX vs BAL, 33-10 Win
- Fantasy points: 13.58
#6. Trevor Lawrence, November 1, 2026
- Stats: 210 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 10 Rushing Yards
- Game: JAX vs IND, 42-7 Win
- Fantasy points: 19.4
#5. Trevor Lawrence, September 27, 2026
- Stats: 182 Passing Yards, 3 Passing TDs, 1 Interceptions, 25 Rushing Yards
- Game: JAX vs NWE, 35-6 Win
- Fantasy points: 19.78
#4. Trevor Lawrence, October 11, 2026
- Stats: 331 Passing Yards, 2 Passing TDs, 1 Interceptions, 25 Rushing Yards
- Game: JAX vs PHI, 19-17 Win
- Fantasy points: 21.74
#3. Trevor Lawrence, September 13, 2026
- Stats: 245 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions, 3 Rushing Yards
- Game: JAX vs CLE, 34-10 Win
- Fantasy points: 26.1
#2. Trevor Lawrence, November 15, 2026
- Stats: 352 Passing Yards, 3 Passing TDs, 1 Interceptions, 27 Rushing Yards
- Game: JAX vs TEN, 40-23 Win
- Fantasy points: 26.78
#1. Trevor Lawrence, October 18, 2026
- Stats: 306 Passing Yards, 4 Passing TDs, 1 Interceptions, 11 Rushing Yards
- Game: JAX vs HOU, 31-34 Loss
- Fantasy points: 27.34
Best running back fantasy games
#10. Chris Rodriguez, November 5, 2026
- Stats: 19 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 13 Receiving Yards
- Game: JAX vs BAL, 33-10 Win
- Fantasy points: 9.2
#9. Chris Rodriguez, October 4, 2026
- Stats: 35 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs CIN, 22-17 Win
- Fantasy points: 9.5
#8. Bhayshul Tuten, October 11, 2026
- Stats: 72 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 24 Receiving Yards
- Game: JAX vs PHI, 19-17 Win
- Fantasy points: 9.6
#7. Chris Rodriguez, September 27, 2026
- Stats: 37 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs NWE, 35-6 Win
- Fantasy points: 9.7
#6. Chris Rodriguez, November 1, 2026
- Stats: 41 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 17 Receiving Yards
- Game: JAX vs IND, 42-7 Win
- Fantasy points: 11.8
#5. Bhayshul Tuten, September 20, 2026
- Stats: 65 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: JAX vs DEN, 13-20 Loss
- Fantasy points: 12.2
#4. Bhayshul Tuten, September 27, 2026
- Stats: 73 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 17 Receiving Yards
- Game: JAX vs NWE, 35-6 Win
- Fantasy points: 15.0
#3. Bhayshul Tuten, November 15, 2026
- Stats: 88 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 25 Receiving Yards
- Game: JAX vs TEN, 40-23 Win
- Fantasy points: 17.3
#2. Bhayshul Tuten, October 18, 2026
- Stats: 39 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 48 Receiving Yards, 2 Receiving TDs
- Game: JAX vs HOU, 31-34 Loss
- Fantasy points: 20.7
#1. Bhayshul Tuten, November 1, 2026
- Stats: 104 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 55 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: JAX vs IND, 42-7 Win
- Fantasy points: 27.9
Best wide receiver fantasy games
#10. Parker Washington, September 20, 2026
- Stats: 98 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 7 Receptions, 12 Targets
- Game: JAX vs DEN, 13-20 Loss
- Fantasy points: 9.8
#9. Parker Washington, September 27, 2026
- Stats: 40 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 3 Receptions, 5 Targets
- Game: JAX vs NWE, 35-6 Win
- Fantasy points: 10.0
#8. Jakobi Meyers, September 13, 2026
- Stats: 40 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: JAX vs CLE, 34-10 Win
- Fantasy points: 10.2
#7. Travis Hunter, October 18, 2026
- Stats: 59 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 4 Receptions, 4 Targets
- Game: JAX vs HOU, 31-34 Loss
- Fantasy points: 11.9
#6. Parker Washington, November 5, 2026
- Stats: 61 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 7 Targets
- Game: JAX vs BAL, 33-10 Win
- Fantasy points: 12.1
#5. Jakobi Meyers, September 27, 2026
- Stats: 64 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: JAX vs NWE, 35-6 Win
- Fantasy points: 12.4
#4. Josh Cameron, November 15, 2026
- Stats: 67 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 3 Receptions, 3 Targets
- Game: JAX vs TEN, 40-23 Win
- Fantasy points: 12.7
#3. Parker Washington, September 13, 2026
- Stats: 83 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: JAX vs CLE, 34-10 Win
- Fantasy points: 14.3
#2. Parker Washington, November 15, 2026
- Stats: 152 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 9 Targets
- Game: JAX vs TEN, 40-23 Win
- Fantasy points: 21.2
#1. Parker Washington, October 11, 2026
- Stats: 124 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 9 Targets
- Game: JAX vs PHI, 19-17 Win
- Fantasy points: 24.4
Best tight end fantasy games
#10. Brenton Strange, September 27, 2026
- Stats: 32 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 5 Targets
- Game: JAX vs NWE, 35-6 Win
- Fantasy points: 3.2
#9. Brenton Strange, October 18, 2026
- Stats: 44 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 7 Targets
- Game: JAX vs HOU, 31-34 Loss
- Fantasy points: 4.4
#8. Brenton Strange, November 1, 2026
- Stats: 55 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: JAX vs IND, 42-7 Win
- Fantasy points: 5.5
#7. Nate Boerkircher, November 5, 2026
- Stats: 61 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 3 Targets
- Game: JAX vs BAL, 33-10 Win
- Fantasy points: 6.1
#6. Brenton Strange, October 11, 2026
- Stats: 68 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: JAX vs PHI, 19-17 Win
- Fantasy points: 6.8
#5. Nate Boerkircher, October 18, 2026
- Stats: 8 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: JAX vs HOU, 31-34 Loss
- Fantasy points: 6.8
#4. Brenton Strange, November 15, 2026
- Stats: 9 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 3 Targets
- Game: JAX vs TEN, 40-23 Win
- Fantasy points: 6.9
#3. Brenton Strange, September 13, 2026
- Stats: 23 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 3 Targets
- Game: JAX vs CLE, 34-10 Win
- Fantasy points: 8.3
#2. Nate Boerkircher, November 1, 2026
- Stats: 31 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: JAX vs IND, 42-7 Win
- Fantasy points: 9.1
#1. Brenton Strange, October 4, 2026
- Stats: 95 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: JAX vs CIN, 22-17 Win
- Fantasy points: 9.5