See every artist from the ‘80s who ever performed on Saturday Night Live

Did your favorite band ever perform on the show?

SATURDAY NIGHT LIVE -- Pictured: "Saturday Night Live" Key Art -- (Photo by: NBCUniversal)

By Jimmy Larrabee

Saturday Night Live is one of the longest-running TV shows in American history. Every show features a celebrity guest host and two performances by a musical act each week. The show returns for its 51st season on Saturday, October 4th, at 11:30 on NBC.

Several of the biggest bands and artists from the ‘80s have performed live from Studio 8H on Saturday nights, so we thought we’d take a trip back in time and look at every time your favorite artists from the ‘80s performed on, or hosted SNL.

List of bands/artists that have hosted or performed on Saturday Night Live

Season 3

  • Billy Joel - Musical guest on February 18th, 1978
  • Eddie Money - Musical guest on March 18th, 1978

Season 4

  • The Rolling Stones - Host and musical guest on October 7th, 1978
  • Devo - Musical guest on October 14th, 1978
  • Frank Zappa - Host and musical guest on October 21st, 1978
  • Van Morrison - Musical guest on November 4th, 1978
  • Kate Bush - Musical guest on December 9th, 1978
  • Mick Jagger and Peter Tosh - Musical guest on December 16th, 1978
  • The Doobie Brothers - Musical guest on January 27th, 1979
  • Talking Heads - Musical guest on February 10th, 1979
  • Bette Midler - Musical guests on May 26th, 1979

Season 5

  • Blondie - Musical guest on October 13th, 1979
  • Chicago - Musical guest on November 3rd, 1979
  • Tom Petty and the Heartbreakers - Musical guest on November 10th, 1979
  • David Bowie - Musical guest on December 15th, 1979
  • The B-52’s - Musical guest on January 26th, 1980
  • The J. Geils Band - Musical guest on March 8th, 1980

Season 6

  • James Brown - Musical guest on December 13th, 1980
  • Jack Bruce & Friends - Musical guest on January 10th, 1981
  • Cheap Trick - Musical guest on January 17th, 1981
  • Jimmy Cliff - Musical guest on February 7th, 1981
  • Deborah Harry - Host and musical guest on February 14th, 1981
  • Prince - Musical guest on February 21st, 1981
  • Todd Rundgren - Musical guest on February 21st, 1981

Season 7

  • Rod Stewart - Musical guest on October 3rd, 1981
  • The Kinks - Musical guest on October 10th, 1981
  • Rick James - Musical guest on November 7th, 1981
  • The Go-Go’s - Musical guest on November 14th, 1981
  • Billy Joel - Musical guest on November 14th, 1981
  • The Spinners - Musical guest on December 12th, 1981
  • The Allman Brothers Band - Musical guest on January 23rd, 1982
  • Lindsey Buckingham - Musical guest on February 6th, 1982
  • Luther Vandross - Musical guest on February 20th, 1982
  • Hall & Oates - Musical guest on February 27th, 1982
  • Mink DeVille - Musical guest on March 20th, 1982
  • John Cougar Mellencamp - Musical guest on April 10th, 1982
  • Elton John - Musical guest on April 17th, 1982
  • The Charlie Daniels Band - Musical guest on April 24th, 1982
  • Sparks - Musical guest on May 15th, 1982
  • Olivia Newton-John - Host and musical guest on May 22nd, 1982

Season 8

  • Queen - Musical guests on September 25th, 1982
  • George Thorogood & The Destroyers - Musical guests on October 2nd, 1982
  • The Clash - Musical guest on October 9th, 1982
  • Men At Work - Musical guest on October 23rd, 1982
  • Kenny Loggins - Musical guest on November 13th, 1982
  • Squeeze - Musical guest on November 20th, 1982
  • Laura Branigan - Musical guest on December 4th, 1982
  • Lionel Richie - Musical guest on December 11th, 1982
  • Tom Petty & The Heartbreakers - Musical guest on February 19th, 1983
  • Duran Duran - Musical guest from March 19th, 1983
  • Michael McDonald - Musical guest from April 16th, 1983
  • Stevie Wonder - Host and musical guest on May 7th, 1983
  • Dexys Midnight Runners - Musical guest on May 14th, 1983

Season 9

  • John Cougar Mellencamp - Musical guest on October 8th, 1983
  • Men At Work - Musical guest on October 22nd, 1983
  • Mick Fleetwood’s Zoo - Musical guest on November 12th, 1983
  • Loverboy - Musical guest on November 19th, 1983
  • Big Country - Musical guest on December 3rd, 1983
  • Stevie Nicks - Musical guest on December 10th, 1983
  • Huey Lewis And The News - Musical guests on January 14th, 1984
  • The Motels - Musical guest on January 21st, 1984
  • Billy Idol - Musical guest on January 28th, 1984
  • Adam Ant - Musical guest on February 11th, 1984
  • The Fixx - Musical guest on February 18th, 1984
  • Kool & the Gang - Musical guest on February 25th, 1984
  • Madness - Musical guest on April 14th, 1984
  • Spinal Tap - Musical guest on May 5th, 1984
  • The Cars - Musical guest on May 12th, 1984

Season 10

  • Thompson Twins - Musical guest on October 6th, 1984
  • Peter Wolf - Musical guest on October 13th, 1984
  • Chaka Khan - Musical guest on November 3rd, 1984
  • Frankie Goes To Hollywood - Musical guest on November 10th, 1984
  • The Kinks - Musical guest on December 1st, 1984
  • The Honeydrippers - Musical guests on December 15th, 1984
  • John Waite - Musical guest on January 12th, 1985
  • Billy Ocean - Musical guest on January 19th, 1985
  • Tina Turner - Musical guest on February 2nd, 1985
  • Bryan Adams - Musical guest on February 9th, 1985
  • Power Station - Musical guest on February 16th, 1985
  • The Commodores - Musical guest on March 30th, 1985
  • Santana - Musical guest on March 30th, 1985
  • Greg Kihn - Musical guest on April 13th, 1985

Season 11

  • Madonna - Host / Simple Minds - Musical guest on November 9th, 1985
  • Sheila E - Musical guest on November 16th, 1985
  • Mr. Mister - Musical guest on December 7th, 1985
  • Sade - Musical guest on December 14th, 1985
  • The Cult - Musical guest on December 21st, 1985
  • The Replacements - Musical guest on January 18th, 1986
  • Stevie Ray Vaughan - Musical guest on February 15th, 1986

Season 12

  • Run-DMC - Musical guest on October 18th, 1986
  • Ric Ocasek - Musical guest on November 8th, 1986
  • The Pretenders - Musical guest on December 13th, 1986
  • Deborah Harry - Musical guest on January 24th, 1987
  • Bruce Hornsby & The Range - Musical guest on January 31st, 1987
  • Willie Nelson - Host and musical guest on February 21st, 1987

Season 13

  • Sting - Musical guest on October 17th, 1987
  • LL Cool J - Musical guest on October 24th, 1987
  • The Cars - Musical guest on October 31st, 1987
  • Simply Red - Musical guest on November 14th, 1987
  • Cher - Musical guest on November 21st, 1987
  • Bryan Ferry - Musical guest on December 5th, 1987
  • Buster Poindexter and David Gilmour - Musical guests on December 12th, 1987
  • Terence Trent D’Arby - Musical guest on February 13th, 1988
  • Randy Travis - Musical guest - February 20th, 1988
  • 10,000 Maniacs - Musical guest on February 27th, 1988

Season 14

  • Keith Richards - Musical guest on October 8th, 1988
  • The Sugarcubes - Musical guest on October 15th, 1988
  • Mark Knopfler - Musical guest on October 22nd, 1988
  • Edie Brickell and New Bohemians - Musical guest on November 5th, 1988
  • Tracy Chapman - Musical guest on November 19th, 1988
  • The Bangles - Musical guest on December 3rd, 1988
  • Bobby McFerrin - Musical guest on December 10th, 1988
  • Little Feat - Musical guest on December 17th, 1988
  • Luther Vandross - Musical guest on February 11th, 1989
  • Elvis Costello - Musical guest on March 25th, 1989
  • Dolly Parton - Host and musical guests on April 15th, 1989
  • John Mellencamp - Musical guest on April 22nd, 1989
  • Fine Young Cannibals - Musical guest on May 13th, 1989
  • Tom Petty & The Heartbreakers - Musical guest on May 20th, 1989

Season 15

  • Billy Joel - Musical guest on October 21st, 1989
  • Don Henley - Musical guest on October 28th, 1989
  • Eurythmics - Musical guest on October 28th, 1989
  • David Byrne - Musical guest on November 11th, 1989
  • k.d. lang - Musical guest on December 2nd, 1989
  • Tracy Chapman - Musical guest on December 16th, 1989
  • Harry Connick Jr. - Musical guest on January 13th, 1990
  • Bonnie Raitt - Musical guest on January 13th, 1990
  • Aerosmith - Musical guest on February 17th, 1990
  • The Pogues - Musical guest on March 17th, 1990
  • Eric Clapton - Musical guest on March 24th, 1990
  • The Smithereens - Musical guest on April 14th, 1990
  • The B-52’s - Musical guest on April 21st, 1990

Season 16

  • Sinéad O’Connor - Musical guest on September 29th, 1990
  • Morris Day & The Time - Musical guest on October 20th, 1990
  • Faith No More - Musical guests on December 1st, 1990
  • Sting - Host and musical guest on January 19th, 1991
  • INXS - Musical guest on February 9th, 1991
  • Whitney Houston - Musical guest on February 23rd, 1991
  • The Black Crowes - Musical guest on March 16th, 1991
  • R.E.M. - Musical guest on April 13th, 1991
  • Elvis Costello - Musical guest on May 18th, 1991

Season 17

  • Tom Petty & The Heartbreakers - Musical guest on October 12th, 1991
  • Bonnie Raitt - Musical guest on October 26th, 1991
  • Skid Row - Musical guests on November 2nd, 1991
  • Annie Lennox - Musical guest on April 18th, 1992
  • Bruce Springsteen - Musical guest on May 9th, 1992

Season 18

  • Sinéad O’Connor - Musical guest on October 3rd, 1992
  • 10,000 Maniacs - Musical guest on October 31st, 1992
  • Morrissey - Musical guest on November 14th, 1992
  • Sade - Musical guest on November 21st, 1992
  • The Black Crowes - Musical guest on December 12th, 1992
  • Bon Jovi - Musical guest on January 9th, 1993
  • Madonna - Musical guest on January 16th, 1993
  • Mick Jagger - Musical guest on February 6th, 1993
  • Paul McCartney - Musical guest on February 13th, 1993
  • Sting - Musical guest on February 20th, 1993
  • Peter Gabriel - Musical guest on April 10th, 1993
  • Willie Nelson and Paul Simon - Musical guests on May 15th, 1993

Season 19

  • Aerosmith - Musical guest on October 9th, 1993
  • Billy Joel - Musical guest on October 23rd, 1993
  • Paul Wessterberg - Musical guest on December 4th, 1993
  • UB40 - Musical guest on February 12th, 1994
  • The Pretenders - Musical guest on May 7th, 1994
  • Janet Jackson - Musical guest on May 14th, 1994

Season 20

  • Eric Clapton - Musical guest on September 24th, 1994
  • Bonnie Raitt - Musical guest on October 1st, 1994
  • R.E.M. - Musica guest on November 12th, 1994
  • Tom Petty - Musical guest on November 19th, 1994
  • Beastie Boys - Musical guest on December 10th, 1994
  • Bon Jovi - Musical guest on February 18th, 1995
  • Annie Lennox - Musical guest on March 18th, 1995
  • Rod Stewart - Musical guest on May 13th, 1995

Season 21

  • Rancid - Musical guest on November 18th, 1995
  • Sting - Musical guest on February 24th, 1996
  • The Cure - Musical guests on May 11th, 1996

Season 22

  • Tom Petty & The Heartbreakers - Musical guest on September 28th, 1996
  • New Edition - Musical guest on October 19th, 1996
  • Whitney Houston - Musical guest on December 14th, 1996
  • David Bowie - Musical guest on February 8th, 1997
  • Tina Turner - Musical guest on February 22nd, 1997
  • Sting - Host on March 15th, 1997
  • Aerosmith - Musical guest on March 22nd, 1997

Season 24

  • Beastie Boys - Musical guest on November 21st, 1998
  • Tom Petty & The Heartbreakers - Musical guest on April 10th, 1999

Season 25

  • David Bowie - Musical guest on October 2nd, 1999
  • Sting - Musical guest on November 20th, 1999
  • R.E.M. - Musical guest on December 11th, 1999
  • AC/DC - Musical guest on March 18th, 2000

Season 26

  • U2 - Musical group on December 9th, 2000
  • Don Henley - Musical guest on March 10th, 2001
  • Aerosmith - Musical guest on March 17th, 2001
  • Bon Jovi - Musical guest on May 12th, 2001

Season 27

  • Mick Jagger - Musical guest on December 8th, 2001

Season 28

  • Bruce Springsteen & The E Street Band - Musical guest on October 5th, 2002

Season 29

  • Janet Jackson - Host and musical guest on April 10th, 2004

Season 31

  • Prince - Musical guest on February 4th, 2006

Season 33

  • Jon Bon Jovi - Host on October 13th, 2007

Season 35

  • U2 - Musical guest on September 26th, 2009
  • Bon Jovi - Musical guest on December 12th, 2009
  • Tom Petty & The Heartbreakers - Musical guest on May 15th, 2010

Season 36

  • Paul McCartney - Musical guest on December 11th, 2010
  • Elton John - Host and musical guest on April 2nd, 2011
  • Season 37
  • Mick Jagger - Host and musical guest on May 19th, 2012

Season 38

  • Paul McCartney - Musical guest on December 15th, 2012

Season 40

  • Prince - Musical guest on November 1st, 2014

Season 41

  • Bruce Springsteen & The E Street Band - Musical guest on December 19th, 2015

Season 43

  • U2 - Musical guest on December 2nd, 2017

Season 45

  • David Byrne - Musical guest on February 29th, 2020

Season 46

  • Bruce Springsteen & The E Street Band - Musical guest on December 12th, 2020

Season 50

  • Stevie Nicks - Musical guest on October 12th, 2024
  • Elton John - Musical guest on April 5th, 2025
